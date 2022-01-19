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Spor

Konyaspor'da Altay maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:03
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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra 5'e2 pas çalışması, koşu ve topla oyun ile devam etti. İdman, çift kale maç ile sona erdi. Adana Demirspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise salonda yenileme çalışması yaptı.

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