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Spor

Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic kadroya alınmadı!

Konyaspor'da adı transferle anılan ve Beşiktaş, Galatasaray ve Burnley'nin gündeminde olan Amir Hadziahmetovic, sakatlığı nedeniyle bugün oynanacak olan Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı.

19 Ocak 2023 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic kadroya alınmadı!
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün saat 17.30'da Gaziantep FK'ya konuk olacak Konyaspor'da 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Yeşil beyazlı takımda kadroya alınmayan sakat futbolcular arasında transferde adı Galatasaray, Beşiktaş ve Burnley ile anılan Amir Hadziahmetovic de bulunuyor.

Konyaspor Kulüp Doktor Gökhan Özhan'ın sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan İbrahim Sehic, Muhammet Demir, Amir Hadziahmetovic ve Cebrail Karayel sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı kadrosunda yer almamaktadırlar"

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