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Spor

Konyaspor'da Başakşehir maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıkları sürdü.

IHA27 Ocak 2023 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Konyaspor'da Başakşehir maçı mesaisi devam ediyor
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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda M. Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 19 maça çıkan Konyaspor, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 27 puanla 7. sırada yer aldı.

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