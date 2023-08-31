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Spor

Konyaspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA31 Ağustos 2023 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
Konyaspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenman, fitness ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular pas çalışması yaptı. İdman, top çalışması ve turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in ilk 3 hftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 5 puan topladı ve ligde 4. sıraya yerleşti.

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