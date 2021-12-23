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Spor

Konyaspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Konyaspor'da maçın hazırlıkları başladı.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 23:48
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İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise antrenmana salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle sahada devam eden idman, pas çalışmalarının ardından yapılan gol çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Oğulcan Ülgün katılmadı.

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