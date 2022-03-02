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Spor

Konyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 18:13
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İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Sahada pas ve çabukluk hareketleriyle devam eden idman, taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor Kulübü Sportif Direktörü Adnan Erkan ile üst yöneticilik görevinde bulunan Ufuk Yaşar ile yolların ayrıldığı bildirildi.

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