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Spor

Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

IHA28 Ocak 2022 Cuma 18:21 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 18:21
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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında iç sahada oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını öğleden sonra yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma-çabukluk hareket çalışması ile başladı. Antrenman daha sonra topla oyun ve çift kale maç ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı koşu çalışması ile tamamladı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen İbrahim Sehic, Eray Birniçan, Sokol Cikalleshi ve Adil Demirbağ katılmadı.

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