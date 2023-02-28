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Spor

Konyaspor'da Giresunspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıkları sürdü.

IHA28 Şubat 2023 Salı 18:17 - Güncelleme:
Konyaspor'da Giresunspor mesaisi sürüyor
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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İdman daha sonra pas oyunu ile devam etti. Futbolcular antrenmanı hücum çalışmasıyla tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Konyaspor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 22 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 27 puanla 8. sırada yer aldı.

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