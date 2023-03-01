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Spor

Konyaspor'da Giresunspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 18:03 - Güncelleme:
Konyaspor'da Giresunspor mesaisi sürüyor
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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde gerçekleşen antrenman, yapılan ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada gruplar halinde oynanan 5'e 2 ve pas oyunu ile devam eden idman, hücum varyasyonları ile sürdü. Futbolcular, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Konyaspor, son olarak erteleme maçında İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşarak sahadan 4-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

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