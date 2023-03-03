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Spor

Konyaspor'da Giresunspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

IHA3 Mart 2023 Cuma 19:37 - Güncelleme:
Konyaspor'da Giresunspor mesaisi sürüyor
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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleşen antrenman, core ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular hücum ve savunma varyasyonları çalıştı. İdman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar 22 maça çıkan Konyaspor, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 27 puanla 8. sırada yer aldı.

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