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Spor

Konyaspor'da Göztepe mesaisinde

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak olan Konyaspor maçın hazırlıklarına teknik direktör Recep Uçar yönetiminde devam etti.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 14:06 - Güncelleme:
Konyaspor'da Göztepe mesaisinde
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce yaptığı açıklamada, Göztepe maçının hazırlıklarına dün itibarıyla başladıklarını söyledi.

Göztepe maçına odaklandıklarına, çalışmaların bu doğrultuda yüksek konsantrasyonla sürdüğüne dikkati çeken Uçar, "Göztepe, iç sahada seyircisinin desteğiyle çok arzulu oynayan, ligimizin en iyi iç saha takımlarından birisi. Konyaspor olarak oyunumuzu sahaya yansıtmak isteyeceğiz. Amacımız iyi futbol oynayıp, oradan herkesi mutlu edebilecek sonuçla dönebilmek. Bunun için de bütün hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaptık." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı futbolcu Danijel Aleksic de sahalarında aldıkları RAMS Başakşehir galibiyetinin moraliyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İç sahada çok uzun süredir kaybetmeyen bir Göztepe var. En büyük hedeflerimizden biri onları orada deviren bir taraf olabilmek." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 oyunla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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