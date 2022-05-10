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Spor

Konyaspor'da Hatayspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA10 Mayıs 2022 Salı 21:51 - Güncelleme:
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İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile süren antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

İdmana altyapıdan; Buğra Yıldırım, Orkun Sarun ve Ozan Özşen de katıldı.

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