İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2023 Çarşamba / 2 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9419
  • EURO
    30,2718
  • ALTIN
    1712.06
  • BIST100
    6364.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor'da hedef üst sıralar

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, geçen yılki başarıyı koruyup ligi üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
Konyaspor'da hedef üst sıralar
ABONE OL

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, takımın geçen sezonki performansı, yapılacak transferler ve hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Stanojevic, şunları kaydetti:

"Geçen sezondan 7 önemli futbolcumuz takımdan ayrıldı. Yöneticilerimiz bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kiralık olan Cikalleshi var, o aramıza tekrar dahil oldu. Yeni transferlerin yakın zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum. Güzel haberlerle taraftarlarımız da mutlu olacak. Yeni dahil olacak oyuncularımızın da hedeflerde büyük bir etkisi olacak. Önce yeni gelecekleri görmemiz lazım. Temel hedefimiz öncelikle geçen sezon olduğu gibi aynı başarıyı aynı seviyede korumak ve bunun üstüne koyarak ligi daha iyi yüksek bir yerde tamamlamak."

ERZURUM KAMPI

Teknik direktör olarak Erzurum'da ilk kez bulunduğunu ifade eden Stanojevic, "Avrupa'da birçok takımda ve kamplarda çeşitli deneyimim var. İlk kez Erzurum'dayım ve gerçekten buradaki çalışma şartlarından oldukça memnunum. Saha şartları çok iyi. Bir hoca için önemli olan Süper Lig'den rakiplerimizin burada olması. Onlarla hazırlık maçları yapacağız." dedi.

Stanojevic, göreve geldikten sonra 5 maçı kazanamadıklarını anımsatarak, daha sonra ortak çalışma sonucunda takımın iyi bir performans sergilediğini, özellikle güçlü ekiplere karşı güzel sonuçlarla galip geldiklerini anlattı.

Süper Lig'de taraftar duygusunun ön planda olduğuna dikkati çeken Stanojevic, "Süper Lig kaliteli oyuncuları barındıran, organizasyonun ve seviyesinin yüksek olduğu bir lig. Duyguların yüksek olduğu taraftar grupları ve özellikle Konyaspor taraftarı çok yüksek duygu ortaya koyuyor. Avrupa'ya katılacak ekiplerimizin müsabakalarında, elemelerde kesin başarı göstereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.