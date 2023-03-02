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Spor

Konyaspor'da İbrahim Sehic sevinci

Giresunspor maçı hazırlıklarına devam eden Konyaspor'da, sakatlığı geçen kaleci İbrahim Sehic, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

IHA2 Mart 2023 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
Konyaspor'da İbrahim Sehic sevinci
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Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 5 pas oyunu ile devam eden idman, çift kale maçla tamamladı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci İbrahim Sehic, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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