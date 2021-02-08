08 Şubat 2021 Pazartesi 15:28 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 16:14

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Süper Lig'de son haftalarda kötü sonuçlar alan Konyaspor'da gözler Teknik Direktör İsmail Kartal'a çevrilmiş ve taraftar da sosyal medyadan deneyimli çalıştırıcının istifasını istemişti. Dün deplasmanda oynanan ve 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından yeşil-beyazlı yönetim ile Kartal bir araya geldi. Görüşmede kulüp ile İsmail Kartal sözleşmenin karşılıklı feshine karar verdi.

Konyaspor, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 22 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 24 puan topladı.

Öte yandan İsmail Kartal ve ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 3 galibiyet alarak Konya ekibini çeyrek finale taşıdı.