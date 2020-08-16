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Spor

Konyaspor'da Jevtovic sevinci

Konyaspor'un geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Jevtovic takımla çalışmalara başladı.

IHA16 Ağustos 2020 Pazar 16:36 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 16:36
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Konyaspor’un Trabzonspor ile geçen sezon oynadığı 33. hafta maçında sakatlanan Marko Jevtovic, uygulanan testler sonrasında takımla çalışmalara başladı.

Konyaspor Kulübü Sahaya Dönüş Protokolleri’ gereğince testleri tamamlanan ve test sonuçları iyi çıkan Marko Jevtovic, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamladı. Yeşil-beyazlı oyuncu Konyaspor’un sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

KONYASPOR'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

İttifak Holding Konyaspor, Kayacık tesislerinde gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gruplar halinde yapılan antrenman koşu, ısınma hareketleri ile başladı.

Dayanıklılık ve pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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