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Spor

Konyaspor'da kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA28 Aralık 2021 Salı 18:05 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 18:05
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İttifak Holding Konyaspor, 30 Aralık Perşembe günü iç sahada Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı.

Dün 1-0 kazanılan Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmanı sahada pas çalışması ve çabukluk hareketleriyle sürdürdü.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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