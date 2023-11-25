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Spor

Konyaspor'da Ömer Korkmaz başkanlığa aday

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor'un Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, kulüp başkanlığa aday olduğunu düzenlenen basın toplantısında duyurdu.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 12:32 - Güncelleme:
Konyaspor'da Ömer Korkmaz başkanlığa aday
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Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, kulüp başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Korkmaz, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yakın zamanda bir kurul oluşturduklarını, yeni bir yola çıktıklarını söyledi.

Konyaspor için yapılması gereken neyse canla, başla mücadele edecek bir ekip oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Korkmaz, "Bu süreci her ne kadar 'ateşten gömlek' olarak görmesek de mücadelemiz bu yönde devam edecek. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Yaşanan sıkıntıların biteceğini vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Hep birlikte yeniden Konyaspor'u ayağa kaldıracağız. Camianın desteği olmadan bunun olmayacağının farkındayız. Basını, taraftarı ve camiasıyla Konyaspor'a destek olacağımız bir dönemdeyiz. Süreç zor olduğu için, Konyaspor adına yönetim kurulu oluşturabilmek bile çok zor. Birileri bizim yanımızda dursun diye bir yönetim kurulu oluşturmaya çalışmıyoruz. Birbirimize sırtımızı yaslayabileceğimiz bir ekip olmayı hedefliyoruz. Bu dönemde taşın altına elini sokacak herkes bizim için çok değerli. Belki hatalarımız olacak ama tüm şehrin yapıcı ve destekleyici olmasını arzu ediyoruz."

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor yönetimi, 20 Kasım'da olağanüstü gelen kurula gidilmesi kararı almış, bu tarihte yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine toplantı 27 Kasım Pazartesi'ne ertelenmişti.

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