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Spor

Konyaspor'da Recep Uçar için karar çıktı

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Teknik Direktör Recep Uçar ile yola devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

IHA16 Haziran 2025 Pazartesi 16:23 - Güncelleme:
Konyaspor'da Recep Uçar için karar çıktı
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Konyaspor'da yapılan olağan genel kurul sonrasında sözleşmesi devam eden Teknik Direktör Recep Uçar ile devam etme kararı alındı. Yönetim kurulu toplantısı sonrasında bu kararı aldıklarını belirten Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, "Ömer Atiker başkanlığında Konyaspor'un yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetime geldik. Başkanımız genel kurulda da söylemişti. Önceliğimiz her zaman için istikrar olacak. Bu çerçevede Recep Uçar hocamızla devam eden bir sözleşmemiz vardı. Yönetim kurulu olarak yaptığımız ilk toplantıda Recep Uçar hocamızla önümüzdeki sezon da devam etme kararı aldık. Camiamız ve Recep Uçar hocamız için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

RECEP UÇAR: "BU SENE DE YOLA DEVAM KARARI ALDIK"

Konyaspor'u hak ettiği yerlere getirmek için çalışacaklarını ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Dün yönetim kurulu ve başkanımızla yapmış olduğumuz toplantı neticesinde karar aldık. Devam eden sözleşmemiz vardı ama hedeflerimiz, amaçlarımız ve yapmak istediklerimiz noktasında da uzlaşarak bu sene de yola devam kararı aldık. Umarım hepimizin adına, şehrimiz adına ve bütün Konyaspor camiası adına da hayırlı uğurlu olur. Geçen sene kupada yarı final oynayarak, ligde de gemiyi erken bir şekilde sağ salim limana yanaştırarak belli hedeflere ulaşmıştık. Ama umarım bu sene beklentileri daha da iyi seviyeye getirdiğimiz futbolu oynayan bir takım oluşturacağız. Bu noktada herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bundan dolayı da şimdiden bize destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

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