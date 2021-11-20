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Spor

Konyaspor'da Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Konyaspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 19:05 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 19:05
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İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 oyun ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşması, yarın saat 16.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

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