Konyaspor'da sakatlık şoku! Tam 6 eksik

DHA 03 Aralık 2020 Perşembe 22:31 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 22:31

İttifak Holding Konyaspor, pandemi nedeniyle her hafta oyuncularını PCR testinden geçiriyor. Kulüp doktoru Gökhan Özhan, bu hafta rutin olarak yapılan PCR testinde pozitif bulguya rastlanmadığını belirtti. 6 oyuncunun sakatlığının devam ettiğini belirten Özhan, 'Alanyaspor maçının ardından yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuz Musa Çağıran’ın dış menisküsünde yırtık saptanmıştı.

Musa bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Futbolcumuzun bu ameliyatın ardından 4-5 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir. Sakatlıkları süren Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Farouk Miya, Samuel Eduok, Marin Anicic ve Volkan Fındıklı'nın tedavi süreci ve takımdan ayrı olarak çalışmaları devam etmektedir.' dedi.

5 Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek yeşil-beyazlı ekibin şu ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor: "Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Ahmet Çalık, Hadziahmetovic, Alper, Hurtado."