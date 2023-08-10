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Spor

Konyaspor'da sürpriz ayrılık! Morgan Schneiderlin ile yollar ayrıldı

Tümosan Konyaspor geçtiğimiz haftalarda kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

10 Ağustos 2023 Perşembe 16:02 - Güncelleme:
Konyaspor'da sürpriz ayrılık! Morgan Schneiderlin ile yollar ayrıldı
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tümosan Konyaspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti

Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz haftalarda Nice'ten kadrosuna kattığı Morgan Schneiderlin'in ailevi sebepleri nedeniyle ayrılmak istediğini ve bu yüzden sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada, 'Morgan Schneiderlin, ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak istediğini yönetimimize iletmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucu Morgan Schneiderlin'in bu isteğine olumlu yaklaşmış ve sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

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