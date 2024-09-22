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Spor

Konyaspor'da Trabzonspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Konyaspor maçın hazırlıklarına başladı.

IHA22 Eylül 2024 Pazar 14:39 - Güncelleme:
Konyaspor'da Trabzonspor mesaisi başladı
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların, yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcuların ise topla oyun ve HIIT koşularıyla devam eden idman çift kale maç ile sonlandırdı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına salı gün gerçekleştireceği antrenman ile devam edecek.

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