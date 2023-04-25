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Spor

Konyaspor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor

Konyaspor, Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA25 Nisan 2023 Salı 15:57 - Güncelleme:
Konyaspor'da Trabzonspor mesaisi devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve dar alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Konyaspor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 30 maça çıktı ve bunlardan 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 42 puanla 8. sırada yer aldı.

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