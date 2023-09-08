İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2023 Cuma / 23 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8489
  • EURO
    28,7963
  • ALTIN
    1663.18
  • BIST100
    8336.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor'da transfer arayışı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Yeşil beyazlı ekip Avrupa'da transfer döneminin bitmesiyle fırsat transferi bulmayı amaçlıyor.

8 Eylül 2023 Cuma 15:51 - Güncelleme:
Konyaspor'da transfer arayışı
ABONE OL

Avrupa'da 2023 yılı yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından tüm gözler Konyaspor yönetimine çevrildi. Bu yıl yaz transfer döneminde kaleci Paul Bernardoni, orta sahalar Yunus Mallı, Steven Nzonzi ve Alexandru Cicaldau, kanatlar Marlos Moreno, Louka Prip ve forvet Nelson Oliveira'yı kadrosuna katan yeşil-beyazlı kurmaylar, gözünü fırsat transferine dikti.

AVRUPA'DA SONA ERDİ

FIFA tarafından açıklanan yaz transfer dönemi, Avrupa kıtasında sona ermeye başladı. Futbolda gelişmiş ülkelerden olan İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Portekiz'de transfer dönemi sona erdi. Bu gelişmenin ardından da tüm gözler, Konyaspor yönetimine çevrildi.

Avrupa kıtasında transfer döneminin sona ermesi, yeşil-beyazlı kurmayları harekete geçirdi. Yaklaşık 7 Avrupa ülkesinde boşta kalan oyuncuları araştıran yönetim, takıma en kısa sürede uyum sağlayabilecek uygun maliyetli isimleri transfer edecek.

BÖLGE SINIRLAMASI YOK

Konyaspor yönetimi, fırsat transferinde bölge aramayacak. Yeşil-beyazlı kurmaylar kariyerli oyuncularda maaş, genç oyuncularda ise geleceğe yönelik kendisini geliştirebilme portföyüne bakacak. (Yeni Konya)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.