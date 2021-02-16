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Spor

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'de 25'inci haftayı 2-0'lık Yukatel Denizlispor galibiyeti ile kapatan İttifak Holding Konyaspor, 26'ncı haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

DHA16 Şubat 2021 Salı 12:09 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:09
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Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen yeşil-beyazlı oyuncuların yanı sıra Ümit Milli Takımı İstanbul Riva'da yapılan hazırlık kampının aday kadrosuna katılan Konyaspor kalecisi Ozan Can Oruç yer almadı.

Denizlispor maçında forma giyen yeşil-beyazlı oyuncularda, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular da, ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışması ile sürdürdü. Antrenman, topla oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

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