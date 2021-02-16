Konyaspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi başladı

DHA 16 Şubat 2021 Salı 12:09 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:09

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen yeşil-beyazlı oyuncuların yanı sıra Ümit Milli Takımı İstanbul Riva'da yapılan hazırlık kampının aday kadrosuna katılan Konyaspor kalecisi Ozan Can Oruç yer almadı.

Denizlispor maçında forma giyen yeşil-beyazlı oyuncularda, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular da, ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışması ile sürdürdü. Antrenman, topla oyun ve çift kale maç ile sona erdi.