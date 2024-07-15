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Spor

Konyaspor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile Kayseri'deki ikinci etap kamp hazırlıklarını sürdürdü.

IHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
Konyaspor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor
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Konyaspor, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken Core ve kuvvet çalışması ile devam etti. 4 gruba ve 8 takıma ayrılan futbolcular, 3'e 3 dar alan oyunu ile idmanı tamamladı. Turnuva maçlarının galibi Louka Prip, Emmanuel Boateng ve Marlos Moreno'dan oluşan 'Mavi Takım' oldu.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile hazırlıklarını sürdürecek.

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