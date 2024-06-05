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Spor

Konyaspor'dan Ali Çamdalı ile devam kararı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile yola devam edileceğini açıkladı. Yeşil beyazlılar, Çamdalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

5 Haziran 2024 Çarşamba 20:20 - Güncelleme:
Konyaspor'dan Ali Çamdalı ile devam kararı
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Konyaspor, Ali Çamdalı ile yola devam edileceğini duyurdu.

Yeşil beyazlı ekip, genç teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Başkanımız Ömer Korkmaz ve 2. Başkanımız Adem Bulut katıldı.

Uzun yıllar yeşil beyazlı formamızı terleten ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı aldığımız sezonlarda takım kaptanlığımızı yapan Ali Çamdalı'ya yeniden hoş geldin diyor, teknik direktörlük kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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