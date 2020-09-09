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Spor

Konyaspor'dan Ali Turan'a duygusal veda

İttifak Holding Konyaspor, 8 yılın ardından karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Ali Turan'a videolu mesajla veda etti.

DHA09 Eylül 2020 Çarşamba 10:06 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 10:06
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Yeşil-beyazlı kulüp 37 yaşındaki stoper Ali Turan'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Takımın kaptanlığını da yapan ve 2012 yılından bu yana Konyaspor formasını giyen deneyimli oyuncu, daha önce Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'da ter dökmüştü.

Ayrılığı "Takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz. Güle güle kaptan!" ifadeleriyle duyuran yeşil-beyazlı kulüp, Ali Turan için veda videosu hazırlayıp, sosyal medyada paylaştı.

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