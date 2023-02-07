İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2023 Salı / 17 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8801
  • EURO
    20,211
  • ALTIN
    1130.11
  • BIST100
    4930.18
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'dan depremzedelere kışlık kıyafet yardımı
Spor

Konyaspor'dan depremzedelere kışlık kıyafet yardımı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, mağaza ve depolarındaki tüm kışlık ürünlerin depremlerden etkilenen bölgelere gönderildiğini açıkladı.

7 Şubat 2023 Salı 00:11 - Güncelleme:
Konyaspor'dan depremzedelere kışlık kıyafet yardımı
ABONE OL

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, mağaza ve depolarındaki tüm kışlık ürünleri, depremlerden etkilenen bölgelere gönderdiklerini duyurdu.

Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere Konya Store mağaza ve depolarındaki tüm kışlık ürünlerin bölgeye gönderilmek üzere Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Ürünleri taşıyan tırların yola çıkmaya başladığını duyuran Özgökçen, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen 50 ailemizi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun localarında konuk edebileceğimiz AFAD yetkililerine bildirilmiştir. Ayrıca, bölgedeki futbol takımlarıyla irtibatta olan kulübümüz, Koyuncu Grup Kayacık Tesislerimizi bir futbol kulübümüzle paylaşmaya hazırdır.

Deprem bölgesine gönderilecek ikinci tırımız ise taraftarlarımızın desteğiyle gerçekleşecektir. Bu konudaki gerekli açıklamalar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. İhtiyaç halinde ise konteyner evlerimiz de deprem bölgelerine gönderilecektir.

Bu acı günleri, yardımlaşma bilinciyle geride bırakacağımızı biliyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.