Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamada bulundu.

Ömer Korkmaz, 2022 yaz döneminde 2.8 milyon euro karşılığında gönderilen Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı sarı kırmızılı kulüpten alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.

Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.