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Spor

Konyaspor'dan Galatasaray'a ihtar: Abdulkerim Bardakçı transferinden alacağımız var

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Abdulkerim Bardakçı transferinden alacaklarından dolayı Galatasaray Kulübü'ne ihtar çektiklerini açıkladı. Korkmaz, 'Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik.' sözlerini sarf etti.

2 Ocak 2024 Salı 00:43 - Güncelleme:
Konyaspor'dan Galatasaray'a ihtar: Abdulkerim Bardakçı transferinden alacağımız var
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamada bulundu.

Ömer Korkmaz, 2022 yaz döneminde 2.8 milyon euro karşılığında gönderilen Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı sarı kırmızılı kulüpten alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.

Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

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