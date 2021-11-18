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Spor

Konyaspor'dan Ryan Babel açıklaması

Kariyerine Galatasaray'da devam eden Ryan Babel'in Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'a transfer olacağı yönündeki iddiaya cevap geldi.

Milliyet18 Kasım 2021 Perşembe 09:24 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:24
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un başkanı Fatih Özgökçen, Ryan Babel transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Galatasaraylı oyuncu Ryan Babel ve Konyaspor ile ilgili çıkan transfer iddialarına cevap veren başkan Fatih Özgökçen, "Bu iddiayı ben de basından duydum" dedi.

Yeşil-beyazlıların başkanı "Ryan Babel ile alakalı durumu ben basından öğrendim. Bizim ne öyle bir girişimimiz var ne de öyle bir transfer amacımız, hedefimiz var. Ryan Babel'i belki Konyaspor'a yakıştıranlar olmuştur ama bizim öyle bir düşüncemiz yok net bir şekilde." ifadelerini kullandı.

Ryan Babel'in sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek.

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