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Spor

Konyaspor'u reddeden Tuğbey Akgün 1. Lig'e transfer oluyor

Bursaspor ile yollarını ayıran Tuğbey Akgün, Konyaspor ve Göztepe'den gelen transfer tekliflerini değerlendirdi ve tercihini 1. Lig temsilcisinden yana kullandı.

DHA5 Eylül 2022 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de ilk 4 haftada hanesine 5 puan yazdıran Göztepe, transfer döneminin son günlerine girilirken harekete geçti. Gineli orta saha Ibrahima Cisse ile sözleşme imzalamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün'le de prensipte anlaşma sağladı. Bursaspor'la sözleşmesini fesheden 19 yaşındaki futbolcunun Göztepe'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Süper Lig ekibi Konyaspor'un da ilgilendiği Tuğbey'in Göz-Göz'ü tercih ettiği ve imzaların en kısa sürede atılacağı kaydedildi. Bursaspor altyapısından yetişip, yeşil-beyazlılarda vitrine çıkan orta saha oyuncusu, geçen sezon 1. Lig'de 21 müsabakaya çıktı ve 1 asist yaptı. Tuğbey, Türkiye U17 ve U19 milli takımlarının da formasını terletti. Göztepe'nin 3 gün içinde en az 3 takviye yapması bekleniyor.

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