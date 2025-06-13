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Spor

Konyaspor'un başkanı belli oldu

Konyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Ömer Atiker, başkanlığa seçildi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki olağan genel kurul toplantısına 390 delege katıldı.

AA13 Haziran 2025 Cuma 19:48 - Güncelleme:
Konyaspor'un başkanı belli oldu
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Konyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Ömer Atiker, başkanlığa seçildi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki olağan genel kurul toplantısına 390 delege katıldı.

Divan başkanlığına kulübün eski başkanlarından Ahmet Şan'ın seçildiği toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkanlık görevini devreden Ömer Korkmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, onur ve gurur yaşadığını söyledi.

Konyaspor'un yanında olan herkese teşekkür eden Korkmaz, "Görev süremiz boyunca kulübümüzün sürdürülebilir bir ekonomik yapıya sahip olması adına çalıştık. Maddi manevi katkılarıyla kulübümüzün yanında olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Korkmaz, altyapıya sağlanan yatırımların, ilerleyen yıllarda meyvelerini vereceğine inandığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Korkmaz'ın konuşmasının ardından mali tabloda, 1 milyar 400 milyon lira açıklanan kulübün borcu, oy birliğiyle ibra edildi.

"BU KULÜBÜN SAHİBİ KONYALILARDIR"

Oy birliğiyle başkanlığa seçilen Ömer Atiker ise Konyaspor camiasına teşekkür etti.

Konyaspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını anlatan Atiker, "Bu kulüp, Konya'nın birlik ve beraberliğini, inancını ve ruhunu temsil eden bir değerdir. Bu emaneti taşıyacak vizyona, kararlılığa ve gönül bağına sahip olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki süreçte üç ana başlığa yoğunlaşacağız. Mali disiplinin sağlanması, altyapının güçlendirilmesi ve şehrimizle tam bir bütünleşme sağlanması." diye konuştu.

Atiker, mali yapının sürdürülebilir hal alması için titiz çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

İş birliği içerisinde ve ortak akılla hareket edeceklerini belirten Atiker, "Bu kulübün sahibi Konyalılardır. Desteğini bizlerden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. " ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kulübün eski başkanı Korkmaz, yeni başkan Atiker'e başarı dileyerek hediye takdim etti.

Ardından Atiker ve yönetim kurulu üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konyaspor'da ilk dönemine başlayacak Atiker'in yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Ahmet Ayhan, Ali Kaya, Celalettin Hakan Katırcı, Cengiz Yönet, Emre Demirkol, Fikret Serkan Yapalı, Galip Şapçıoğlu, Gülvezir Korkmaz, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Uysal, İsa Özgençoğlu, İsmail Korkmaz, Lütfi Can Başaran, Mahmut Karabulut, Mehmet Baypınar, Metin Koncagül, Muhammed Şeker, Mustafa Damakcı, Oktay Tınkır, Oktay Erkek, Ömer Demirhan, Remzi Mert Selek, Yunus Derebağ, Yusuf Küçükbakırcı.

  • Konyaspor Kulübü
  • Genel Kurul
  • Ömer Atiker

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