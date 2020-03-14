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Spor

Konyaspor'un çizgiyi geçti paylaşımı

Konyaspor - Fenerbahçe maçının 15. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

14 Mart 2020 Cumartesi 20:39 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 20:39
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmanın 15. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Konyaspor'da Skubic'in ortasına uzak direkte Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlı oyuncular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Hüseyin Göçek gol olmadığı yönünde karar verdi.

Oyun durduktan sonra pozisyon VAR odasında incelendi ve Göçek'in kararı değişmedi, Konyasporlu oyuncular bunun üzerine bir kez daha itirazlarda bulundu.

KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM

Pozisyonun ardından Konyaspor, pozisyonun gol olduğunu ima eden bir paylaşımda bulundu. Yeşil-beyazlı ekibin paylaşımında, "Golün tanımı : Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir." ifadeleri yer aldı.

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