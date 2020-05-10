İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'un eski futbolcusu Barry Douglas: ''Oynadığım en iyi stad Beşiktaş'ın''
Spor

Konyaspor'un eski futbolcusu Barry Douglas: ''Oynadığım en iyi stad Beşiktaş'ın''

Bir dönem Konyaspor forması da giyen Leeds United'un futbolcusu Barry Douglas kariyerinde en çok etkilendiği stadın Beşiktaş'ınki olduğunu söyledi.

10 Mayıs 2020 Pazar 00:32 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 00:33
ABONE OL

Kulübün resmi internet sitesinde Leeds taraftarlarının sorularını yanıtlayan Douglas, kendisine sorulan "Oynadığın en iyi stad hangisiydi?" sorusunu yanıtladı. İskoç futbolcu açıklamasında, "Atmosfer ve taraftarlar bakımından Elland Road diyebilirim. Bunun haricinde Beşiktaş'ın gerçekten çok etkili ve güzel, modern bir stadı var. Gürültülü ve iyi anılarım olan stadları var" diye konuştu.

Sol bek Barry Douglas 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Konyaspor formasını 45 maçta giymiş ve 6 asist katkısı sağlamıştı

Cüneyt Özdemir'den Selçuk Bayraktar övgüsü: Tek bir mühendis PKK'yı bitirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.