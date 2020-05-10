10 Mayıs 2020 Pazar 00:32 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 00:33

Kulübün resmi internet sitesinde Leeds taraftarlarının sorularını yanıtlayan Douglas, kendisine sorulan "Oynadığın en iyi stad hangisiydi?" sorusunu yanıtladı. İskoç futbolcu açıklamasında, "Atmosfer ve taraftarlar bakımından Elland Road diyebilirim. Bunun haricinde Beşiktaş'ın gerçekten çok etkili ve güzel, modern bir stadı var. Gürültülü ve iyi anılarım olan stadları var" diye konuştu.



Sol bek Barry Douglas 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Konyaspor formasını 45 maçta giymiş ve 6 asist katkısı sağlamıştı