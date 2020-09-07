İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Eylül 2020 Pazartesi / 19 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4569
  • EURO
    8,8307
  • ALTIN
    463.195
  • BIST100
    1093.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor'un genç kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş vefat etti
Spor

Konyaspor'un genç kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş vefat etti

Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti.

07 Eylül 2020 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 10:38
ABONE OL

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatilini yaparken denizde boğulma tehlikesi geçiren Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Genç kaleci, haziran ayından beri kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyordu.

Mustafa Berzan Tekbaş'ın vefatıyla ilgili olarak Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Alanya’da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.