Konyaspor'un yeni teknik direktörünü duyurdular

Sırp basını Konyaspor'un yeni teknik direktörünü duyurdu.

Telegraf'ta yer alan habere göre, Konyaspor son olarak Partizan'dan ayrılan Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaşmaya vardı. Habere göre taraftlar arasındaki sözleşme 1,5 yıllık olacak.

2020-21 sezonunda Partizan'ın başına geçen 49 yaşındaki teknik adam, Kızılyıldız ile girdiği şampiyonluk yarışında rakibine geçildi ve Mayıs 2022'de takımdan ayrıldı. Bir süre teknik direktörlük kariyerine ara veren Stanojevic, Konyaspor'dan gelen teklifi kabul etmeye karar verdi.

Daha önce Sırbistan U19 takımını çalıştıran Stanojevic, Suudi Arabistan, Yunanistan, İsrail ve Çin'de teknik direktörlük yaptı.