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Spor

Konyaspor'un yeni teknik direktörünü duyurdular

İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor'un teknik direktörlük görevi için Aleksandar Stanojevic ile anlaştığı ileri sürüldü.

16 Ocak 2023 Pazartesi 22:46 - Güncelleme:
Konyaspor'un yeni teknik direktörünü duyurdular
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Sırp basını Konyaspor'un yeni teknik direktörünü duyurdu.

Telegraf'ta yer alan habere göre, Konyaspor son olarak Partizan'dan ayrılan Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaşmaya vardı. Habere göre taraftlar arasındaki sözleşme 1,5 yıllık olacak.

2020-21 sezonunda Partizan'ın başına geçen 49 yaşındaki teknik adam, Kızılyıldız ile girdiği şampiyonluk yarışında rakibine geçildi ve Mayıs 2022'de takımdan ayrıldı. Bir süre teknik direktörlük kariyerine ara veren Stanojevic, Konyaspor'dan gelen teklifi kabul etmeye karar verdi.

Daha önce Sırbistan U19 takımını çalıştıran Stanojevic, Suudi Arabistan, Yunanistan, İsrail ve Çin'de teknik direktörlük yaptı.

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