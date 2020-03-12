Kopenhag cephesinden tepki

12 Mart 2020 Perşembe 23:14 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 23:15

FC Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından karşılaşmanın oynanmasına tepki gösterdi.

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle maçın oynanmaması gerektiğini kaydeden Solbakken, "Bu maçın oynanmaması gerekiyordu, haftaya maç büyük ihtimalle oynanmayacak. Koronavirüs uçuşurken taraftarlar önünde bu maç oynandı. UEFA'nın daha iyi sorumluluk alması lazımdı" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in daha iyi oynadığını da söyleyen teknik adam, "Karşımızda bizden daha iyi bir rakibimiz vardı. Penaltı konusunda biraz penaltı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bizden daha iyi olduklarını ve maçı hak ettiklerini söyleyebilirim" dedi.