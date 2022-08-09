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Spor

Kopenhag, kaleci Mathew Ryan'ı kadrosuna kattı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kopenhag, Real Sociedad'dan ayrılan kaleci Mathew Ryan'ı renklerine bağladı.

AA9 Ağustos 2022 Salı 18:00 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Danimarka ekibi Kopenhag, Avustralyalı milli kaleci Mathew Ryan'ı kadrosuna kattı.

Kopenhag Kulübü, Real Sociedad ile kontratı sona eren 30 yaşındaki file bekçisiyle iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyeri boyunca Club Brugge, Valencia, Genk, Brighton ve Arsenal gibi takımlarda oynayan Ryan, geçen sezon Real Sociedad'a transfer olmuştu.

Avustralya Milli Takımı'nın kalesini 73 kez koruyan Ryan, Real Sociedad'da ise 9 maça çıktı.

Trabzonspor ile Kopenhag arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları, 16 ve 24 Ağustos'ta oynanacak.

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