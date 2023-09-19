Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından önce açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Grabara, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum." sözlerini kullandı.

"F.BAHÇE TARAFTARI DAHA İYİ"

Kamil Grabara, basın toplantısından sonra ise taraftarlar için gelen soruya verdiği Fenerbahçe yanıtıyla gündem oldu. 24 yaşındaki file bekçisi, "Taraftarları duydunuz mu?" şeklinde gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarlarının daha iyi olduğunu duydum." diye karşılık verdi. Grabara, bunu kimden duyduğuna yönelik gelen soruya, "Polonyalı bir arkadaşımdan" yanıtını verdi.