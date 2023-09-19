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Spor

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan taraftar cevabı: ''Fenerbahçe daha iyi''

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı açıklamayla gündem oldu. 'Taraftarları duydunuz mu?' şeklinde gelen soruya, 'Fenerbahçe taraftarlarının daha iyi olduğunu duydum.' diye karşılık veren Grabara, bunu kimden duyduğuna yönelik gelen soruya, 'Polonyalı bir arkadaşımdan' cevabını verdi.

19 Eylül 2023 Salı 23:17 - Güncelleme:
Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan taraftar cevabı: ''Fenerbahçe daha iyi''
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Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından önce açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Grabara, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum." sözlerini kullandı.

"F.BAHÇE TARAFTARI DAHA İYİ"

Kamil Grabara, basın toplantısından sonra ise taraftarlar için gelen soruya verdiği Fenerbahçe yanıtıyla gündem oldu. 24 yaşındaki file bekçisi, "Taraftarları duydunuz mu?" şeklinde gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarlarının daha iyi olduğunu duydum." diye karşılık verdi. Grabara, bunu kimden duyduğuna yönelik gelen soruya, "Polonyalı bir arkadaşımdan" yanıtını verdi.

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