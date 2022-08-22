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Spor

Kopenhag maçı için Marek Hamsik ve Abdullah Avcı'dan kritik görüşme

Trabzonspor'da sakatlığını büyük ölçüde atlatan Marek Hamsik, Kopenhag ile oynanacak rövanş maçı için teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma istedi.

Sabah22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
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Trabzonspor'da gözler Marek Hamsik'te... Yokluğu her an hissedilen Slovak yıldızın Kopenhag'a karşı forma giyip giyemeyeceği merak konusu.

"OYNAYABİLECEK DURUMDAYIM"

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede "Kendimi şimdi zorlamayacaksam ne zaman olacak? Ben oynayabilecek durumdayım. Kopenhag maçında sahada olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

SON ANA KADAR BEKLEYECEK

Usta çalıştırıcı geçmiş dönemde en ufak bir problemi olan oyuncularını dahi riske atmamak adına sahaya sürmüyordu. Tamamen iyileşmelerini bekliyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi sadece 1 maç uzakta olduğu için Avcı bu defa net değil. Son ona kadar bekleyecek.

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