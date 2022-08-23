Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri:

"İLK MAÇTA OYUN OLARAK KAZANDIK"

"Bir hafta önce, Kopenhag'da güzel bir ortamda, atmosferde bütün planlarımızı yaparak maça çıktık. İlk gole kadar istediğimiz gidiyordu. Bireysel hatadan gol yedik. Sonrasında devreye kadar oyun dengede gittik. Sonrasında duran toptan gol yedik. İkinci 45 dakikada tamamen domine bir oyun oynadık. Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık."

"BU KULÜP, ŞEHİR HAK EDİYOR"

"Çalışmalarımızı yaptık, hazırlıklıyız, geçen haftadan da pratiğimiz var, en iyi şekilde yarın zihnimizle, konsantrasyonumuzla yeni bir hikaye yazmak için çok güzel bir fırsat var. Bu şehir, bu kulüp bunu hak ediyor."

"GRUPLARDA OLMAK İSTİYORUZ"

"Umarım Trabzonspor ve şehir için tarihi günlerden biri olacak. Bunun karşılığını alarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz"

HAMSIK'İN DURUMU

"Marek Hamsik'in tedavisi olumlu gidiyor ama yarın bizimle olmayacak."

"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ YOK"

"Kopenhag ve Antalyaspor maçında yenilen goller?"

"Konsantrasyon eksikliği olmadığını düşünüyorum. Bu oyunun içinde olabilecekler parçalardan biri. Bazen üst üste gelir Antalya maçında olduğu gibi. Belki 1.5 pozisyon vermedik, skor 5-2. Ayağına çarpıyor önüne düşüyor, enteresan bir durum yaşadık. Bireysel olarak da çalışıyoruz bunun için."

BARTRA VE BARDHI SAHADA

"Bir aksilik olmazsa Enis Bardhi ve Marc Bartra sahada olacak"

"GALATASARAY'LA İLGİLİ KONUŞMADIK"

"En iyi maç önündeki maçtır. Bir sonraki maç hiçbir zaman planın içine alınmaz. Galatasaray'la ilgili bir gram çalışma ve konuşma olmadı. Önündeki maç en önemli maçtır. Bir maç kaybedildiği zaman, kafalar orada mı, burada mı falan... Bunların zaman tünelinde kaldığını düşünüyorum"

"TRANSFER DEVAM EDİYOR"

"Transfer devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkan ve yönetim kurulu da çalışmalar yapıyor. En iyisini oyuna, oyun planına atmak istiyoruz"

"DENGELİ DURMAK İSTİYORUZ"

"Ben modern futbolun, elindeki profiline uygun oyunun, rakibe göre planın, ne olduğuna göre çalışıyoruz. Haftalık değişiyor bu. Yarın da burada, topa daha fazla sahip olan, oyunu domine eden, taraftarın bize verdiği sabırlı destekle birlikte, topa sahip olan, hem arayışlar içinde olan, kaybettiği yerde baskı yapan, az geçiş yiyen, az duran top yiyen, kontrolünü ve aklını kaybetmeyen, dengeli bir şekilde duran bir takım olmak istiyoruz."

"FORMASYON DEĞİŞMEYECEK"

"Geçen haftadan farklı bir formasyon olmayacak. Onun içindeki ufak tefek detaylar olacak"