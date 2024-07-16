Galatasaray, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert ile ilgilenmeye başladı.

Galatasaray'ın ilgisini doğrulayan Daminarka ekibi; "Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den teklif geldiğini doğruluyoruz. Taraflar arasında müzakereler sürüyor ve anlaşmaya varılacağına dair bir kesinlik yok. Nihai bir anlaşma yapılması durumunda, bu yönde bir şirket duyurusu yayınlanacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

HAZIRLIK MAÇINDA OYNAMAYACAK

Elias Jelert'in Kopenhag'ın salı günü Sonderjyske ile oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyeceği, nedeninin Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri olduğu belirtildi.

97 MAÇTA 9 GOLE ETKİ

Kopenhag altyapısından yetişen Danimarka milli sağ bek Elias Jelert, kulübüyle çıktığı 97 resmi maçta 1 gol atıp 6 asist yaptı.

Jelert, 3 kez Danimarka milli takım formasını giydi.