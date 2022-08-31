Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius Trabzon'dan ayrıldı

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon başında katılan ve 4 yıllık sözleşme imzalayan Andreas Cornelius, bordo mavili takımın Şampiyonlar Ligi play-off turunda elendiği rakibi Kopenhag'a transfer oldu. Futbol kariyerine Kopenhag'da başlayan ve play-off müsabakaları sırasında kulübün kendisiyle yeniden temasa geçtiği oyuncu, eski takımına dönmek istediğini Trabzonspor'a bildirdi.

TAKIMLA VEDALAŞTI

Kulüplerin 6 milyon avro bonservisle anlaştığı oyuncu, dün gece takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. Danimarkalı golcü, Kopenhag kulübünün gönderdiği özel uçakla sabah saatlerinde Trabzon'dan ayrıldı. Trabzon Havalimanı'nda son kez görüntülenen Cornelius'u gören taraftarlar hatıra fotoğrafı çektirdi.