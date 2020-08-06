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  • Kopenhag'a transfer olan Kamil Wilczek Göztepe'ye 900 bin avro kazandırdı
Spor

Kopenhag'a transfer olan Kamil Wilczek Göztepe'ye 900 bin avro kazandırdı

Göztepe'nin hücum oyuncusu Kamil Wilczek, 900 bin avro bonservis bedeliyle Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer oldu.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 10:46 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 10:46
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Danimarka temsilcisi Kopenhag, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Kamil Wilczek'i kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, oyuncunun bonservisi için 900 bin avro alacağı bildirildi.

Açıklamada, Kamil Wilczek’e teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.

Polonyalı 32 yaşındaki forvet oyuncusu, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 14 maçta penaltıdan 1 gol attı.

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