Kopenhag'dan iptal başvurusu!

12 Mart 2020 Perşembe 19:25 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 19:25

Başakşehir ile Kopenhag takımları arasında bu gece oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşması öncesinde tüm Avrupa futbolu koronavirüsü kabusuyla çalkalanırken, Danimarka ekibinden rövanş maçıyla ilgili bir açıklama geldi.

Danimarka’da dün alınan bir kararla, ülkedeki tüm spor müsabakaları ay sonuna dek askıya alınmıştı. Bu durum rövanş karşılaşmasının oynanacağı tarihi de içine almasından dolayı, iki takım arasında oynanacak ikinci maçın durumunu merak konusu haline getirmişti.

(Milliyet)