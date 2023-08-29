İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5683
  • EURO
    28,9312
  • ALTIN
    1654.02
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Koray Günter'e 3 talip birden!

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Frosinone'nin Hellas Verona forması giyen Koray Günter ile ilgilendiği belirtildi.

29 Ağustos 2023 Salı 20:01 - Güncelleme:
Koray Günter'e 3 talip birden!
ABONE OL

Hellas Verona forması giyen Koray Günter için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcunun Verona'da teknik direktör Marco Baroni'nin planları arasında yer almadığı kaydedildi.

Deneyimli futbolcunun bu nedenle yeni bir kulüp aradığı ancak henüz geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Koray Günter'e şu anda Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Frosinone'nin ilgisinin olduğu öne sürüldü.

Hellas Verona'nın, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunma oyuncusundan para kazanmak istediği vurgulandı.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Koray Günter, Hellas Verona forması altında çıktığı 105 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.