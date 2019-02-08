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Koray Palaz: Cenk Tosun'u 3 Premier Lig takımı istiyordu

Uzun süre İngiltere'de yaşayan ve teknik direktörlüğü başlayan Koray Palaz, Cenk Tosun'un 3 İngiliz takımı tarafından ısrarla istendiğini söyledi.

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Uzun süre İngiltere'de yaşayan ve teknik direktörlüğü başlayan Koray Palaz, Cenk Tosun'un 3 İngiliz takımı tarafından ısrarla istendiğini söyledi.  
 
İkinci Lig kırmızı grupta mücadele eden Tokatspor'u çalıştıran Palaz, milli futbolcuyla yaptığı konuşmayı da aktardı. 
 
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Palaz, "Cenk Tosun'la konuştuk, Ocak ayında Southampton, Crystal Palace ve Burnley ısrarla istedi. Bu üç kulüp, Cenk'i kiralamak için Everton'a başvuru yaptı" şeklinde konuştu.
 
SOUTHAMPTON İYİ BİR SEÇENEKTİ
 
Genç teknik adam, "Ben Cenk'e Southampton'ta çok köklü bir futbol kültürü olduğunu, şehrin de çok güzel olduğunu söyledim. Londra'nın 2-2 buçuk saat güneyinde yer alıyor. Orada yarım dönem oynaması gerektiğini söyledim. Adapte olabileceği bir takım. Crystal Palace, Londra takımı; ama oraya gitmesinin doğru bir tercih olmadığını söyledim. Şayet kiralık olarak gitmen gerekiyorsa, Southampton'a gitmesi gerektiğini söyledim. Oyun karakterine daha uygun bir takım" dedi. 
 
KALIP FORMA İÇİN SAVAŞMAYI SEÇTİ
 
Cenk'in kalıp, savaşmaktan yana bir karar aldığını belirten Palaz, "Gitmeyeceğini ve mücadele edip, formayı tekrar alacağını söyledi.  Ayrıca bazı taraftalar sosyal medyadan kendisine tepki gösteriyormuş. Cenk bunlardan etkilenmez, sonuna kadar mücadele eder. Çok karakterli ve profesyonel bir oyuncu. Ayrıca sosyal medyada yazdıkları İngiltere'deki futbol ortamında çok normal karşılanır. Bu tarz yorumlara açık bir ülkede oynuyor. Formayı almak için bütün mücadeleyi verir. Zaten son haftalarda çıkış yakaladı" diye konuştu. 
 

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