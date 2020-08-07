07 Ağustos 2020 Cuma 14:59 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 14:59

Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton, ekibini oluşturmak için çalışmalara başladı. Başarılı Teknik Direktör'ün yardımcı olarak Koray Palaz'ı Trabzonspor'a dahil edeceği iddia edildi. Bordo mavili kulüpte gündeme gelen ilk isim Koray Palaz oldu. Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton Yardımcı antrenörlük görevi için yakın arkadaşı olan Koray Palaz’ı istediğini yönetime bildirdi. Newton’un Koray Palaz ile dostlukları uzun yıllar öncesine dayanıyor. Peki Koray Palaz Trabzonspor'a mı geliyor? Koray Palaz kimdir? İşte tüm detaylar...

KORAY PALAZ KİMDİR?

Koray Palaz, 29 Kasım 1978 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 8 yıldır Türkiye'de yaşayan, 11 yaşında ailesiyle birlikte İngiltere’ye giden Palaz, Tottenham’da 5 yıl antrenör olarak görev yaptı. Koray Palaz bu süreçte milli takım İngiltere sorumlusu olarak çalıştı.

1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Teknik Direktör Koray Palaz uzun süre Beşiktaş futbolcu izleme komitesinde görev yapmıştır.

Beşiktaş’ta Fikret Orman’ın ilk döneminde scout ekinde çalışan 41 yaşındaki Palaz’ın teknik direktörlük kariyerinde Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdman Yurdu takımları bulunuyor. Koray Palaz, üst düzeyde Almanca, İngilizce ve İspanyolca biliyor.

1989 yılında ailesi ile birlikte İngiltere’ye taşınmış, bulunduğu bölgenin lokal takımlarında forma giymiştir. 1995 yılında ise Westham United takımında yarım sezon oynayan Koray Palaz’ın o dönemde takım arkadaşlarının arasında Frank Lampard, Rio Ferdinand ve Joe Cole gibi isimler bulunmakta idi.

İspanyolca ve İngilizce bilen Koray Palaz özellikle A Milli Takım kadrosuna Emre Mor‘u keşfederek kazandıran isimdir.

Futbol hayatının ardından 2008 senesinde henüz 30 yaşında iken UEFA diplomasını almış, ardından antrenörlüğe başlamıştır. Daha sonra Denizli Spor takımından teknik direktörlük için teklif gelmiş ve Beşiktaş’taki görevinden ayrılmıştır.

Denizlispor takımının ardından Manisaspor ve Mersin İdman Yurdu takımlarını çalıştırmıştır. 2018 yılında ise İzmir ekiplerinden Altayspor ile teknik direktörlük için görüşmeler gerçekleştirildiği açıklanmıştır.

Başarılı spor adamı Koray Palaz baba tarafından aslen Giresunludur.